"هناك حالة من الظلم" .. تشافي يرد على أنباء مغادرته "الفورية" لبرشلونة!

تصريحات مدرب الفريق الكتالوني قبل مواجهة نابولي

رد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول رحيله عن الفريق قبل نهاية هذا الموسم بسبب سوء النتائج على المستوى المحلي.

تشافي سبق وأن أعلن رحيله عن النادي الكتالوني بنهاية الموسم، ولكن تعادل الفريق الأخير مع غرناطة في الدوري الإسباني، جعل بعض الصحف الإسبانية تؤكد أن جوان لابورتا رئيس النادي قد يبحث عن بديل مؤقت لقيادة الفريق لما تبقى من هذا الموسم.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي لمباراة نابولي بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا:"لا أشعر أن مستقبلي على المحك الآن، لدي حماس ودافع هائلان للغاية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن فرص فريقه أمام نابولي:"أعتقد أن الفرص متقارنة للغاية، ربما بنسبة 50% لكل فريق، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن لدينا مباراة على أرضنا وسيكون عليهم زيارة مونتجويك".

وأضاف:"إنه ليس أفضل موسم لنابولي، نحن ذلك لم نتمتع بالاستمرارية الكافية، بغض النظر عن كل هذا الحديث، سنكون على موعد غدًا في الساعة التاسعة، سيكون علينا وقتها الحديث على أرض الميدان".

شعور فرينكي دي يونج بالظلم:"نحن لا نلوم الصحافة على النتائج، لكن أحيانًا يكون هناك شعور بالظلم بسبب انتشار أنباء غير صحيحة، هناك بعض الأشياء غير العادلة تحدث بشكل متكرر".

ويطمح برشلونة في تحقيق نتيجة جيدة خلال مباراته خارج ملعبه أمام نابولي، غدًا، الأربعاء، بذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال قبل مباراة العودة على أرضه ووسط جماهيره، وذلك من أجل مواصلة المشوار نحو لقب أوروبي في ظل الموسم الصعب الذي يعاني منه النادي الكتالوني.