"هناك أموال للجميع" .. تسريبات خطيرة من مشروع روبياليس "المشبوه" في السعودية

كأس السوبر السعودي كان كلمة السر في تورط روبياليس

المزيد من الكواليس الهامة والخطيرة، تخرج في التحقيقات المستمرة حول قضايا الفساد المتهم فيها لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق.

روبياليس تم إيقافه وطرده من منصبه بعد القبلة الشهيرة لجيني هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا بعد نهائي كأس العالم للسيدات، كما تم القبض عليه مؤخرًا بتهم أخرى تتعلق بقضايا فساد ومشروعات مشبوهة، قبل إطلاق سراحه على ذمة التحقيق.

صحيفة "as" الإسبانية نشرت بعض التسريبات من تقرير منظمة الحرس المدني من وحدة العمليات المركزية في إسبانيا، والمسؤولة عن التحقيق في القضية التي تم وضعها في محكمة التحقيق رقم 4 في مدريد.

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وشملت التسريبات بعض المعلومات الجديدة حول تخطيط روبياليس مع متهمين آخرين لمشروع من تأسيس شركة "GRUCONSA"، والذي كان سيبدأ في التبلور على هامش المفاوضات الخاصة بكأس السوبر الإسباني.

لجنة التحقيق عثرت على مكالمات بين الشقيقين، أنخيل إجناسيو سيجورا، مدير المنطقة الجنوبية لشركة البناء "GRUCONSA" وبيدرو مانويل سيجورا مدير الاستشارات القانونية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وهو أحد كبار المتهمين في القضية، بالإضافة إلى زوجة المتهم فرانسيسكو خافيير مارتين ألكايد، وكذلك نيني، صديق روبياليس الشخصي الذي كان يخطط لإقامة مشروعات معه في الدومينيكان.

ويروي تقرير لجنة التحقيق ما يلي:"شركة GRUCONSA كانت تخطط لمشروع كبير تبلغ مساحته حوالي 400 ألف متر مربع لبناء ملعب كرة قدم، مدينة، وفندق واحد على الأقل في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية ورجال الأعمال الآخرين".

وفي سياق متصل أبلغت منظمة الحرس المدني المحكمة أن هذا المشروع كان سيشارك فيه مارتن ألكايد ولويس روبياليس، حيث كان الأخير هو صاحب الفكرة من البداية، من خلال علاقته برئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي تطورت خلال محادثات كأس السوبر الإسباني.

وفي جزء مقتبس من المحادثات، تمت الإشارة إلى أن المنفعة ستطول روبياليس وبعض الأشخاص الآخرين، حيث قال أنخيل في محادثة أجريت معه في 28 يناير 2024 بأن المميزات الاقتصادية ستصل إلى كل المشاركين مهما قلت إسهاماتهم المباشرة، حيث قال نصًا :"هناك أموال للجميع".