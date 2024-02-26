هل يُغيرها العرض الضخم؟ خطة دي بروينه لمستقبله مع مانشستر سيتي تُبعده عن السعودية

الأندية السعودية تحاول ضم النجم البلجيكي، ولكن!

SHAHID

لا شك أن كيفين دي بروينه أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في دوري روشن السعودي، وأن عددًا من الأندية ستُحاول إقناعه بالتوقيع لها خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، لكن يبدو أن المهمة لن تكون سهلة أبدًا في ظل وجود خطة جاهزة لدى اللاعب بشأن مستقبله مع ناديه مانشستر سيتي.

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سام لي مراسل موقع "ذا أثلتيك" كشف عن تلك الخطة والتي قد تُمثل صدمة للأندية السعودية الراغبة في ضم اللاعب البلجيكي، إذ أوضح أن دي بروينه يرغب في تمديد عقده الذي ينتهي مع السيتي صيف 2025 ومن ثم الاعتزال بقميص النادي وهو في عامه الـ35 تقريبًا.

وأشار لي إلى أن ذلك يبقى مجرد فكرة لدى دي بروينه لكن لم يتم الحديث عنه بعد مع مانشستر سيتي، موضحًا أن تلك الخطة كانت قبل وصول العرض السعودي الأول له من الدوري السعودي.



الدوري السعودي غير خطط العديد من اللاعبين في الدوريات الأوروبية، إذ حول طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من يوفنتوس إلى الهلال وأقنع مارسيلو بروزوفيتش باختيار النصر بدلًا من برشلونة وجعل كريم بنزيما يتراجع عن تمديد عقده مع ريال مدريد ويرتدي قميص الاتحاد، فهل يُغير خطة دي بروينه الصيف القادم؟ هذا ما سنراه!

يُشار إلى أن جميع التقارير المتابعة تؤكد استمرار سعي الأندية السعودية وتحديدًا صندوق الاستثمار السعودي نحو ضم نجوم الدوريات الأوروبية الكبيرة خلال سوق الانتقالات القادم.

SHAHID