هل يُعوض أوسبينا في النصر؟ "بوفون مرشح للعب في الدوري السعودي"

النصر يبحث عن حارس مرمى يُعوض به إصابة أوسبينا

Shahid

يبحث النصر عن حارس مرمى جديد لتعويض دافيد أوسبينا الذي تعرض لإصابة أجبرته على الخضوع لجراحة في المرفق اليوم في إسبانيا وقد تُبعده عن اللعب حتى نهاية الموسم.

النادي ارتبط بالكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان وكذلك بالمغربي منير المحمدي حارس مرمى الوحدة، لكن الصحفي الإيطالي ألبرتو تشيروتي لفت نظره إلى الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون حارس عرين بارما الناشط في السيري بي.

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تشيروتي أجرى مداخلة هاتفية مع قناة SBC تحدث خلالها عن مباراة الغد في كأس السوبر الإيطالي بين ميلان وإنتر، وأشار خلالها إلى أن أصداء تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو وصلت إيطاليا.

حيث قال "انضمام رونالدو للنصر كان خبرًا كبيرًا جدًا، وصلت أصداء الصفقة إلينا في إيطاليا، أهنئ النصر والدوري السعودي على هذا اللاعب الذي يُمثل إضافة كبيرة وأعتقد أن المستقبل سيشهد انضمام المزيد من النجوم للدوري السعودي".

وأضاف حول إمكانية انتقال لاعبين من إيطاليا للدوري السعودي "لم ينتقل أي لاعب من الدوري الإيطالي للسعودي حتى الآن، لكن بوفون قد يكون أحد القادمين للدوري السعودي لأنه يريد تحقيق المزيد من الأرقام ويرفض التوقف عن اللعب، تلك وجهة نظري لأني أعرفه جيدًا".

يُشار إلى أن التقارير المتابعة تؤكد قرب توصل الإدارة النصراوية لاتفاق مع نافاس على الانضمام لصفوفه حتى نهاية الموسم الجاري.

Shahid