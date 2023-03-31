هل يُعاقب الفريق؟ رد فعل غريب من جمهور الهلال بعد الـ6 نقاط

الهلال سيلعب مساء غدٍ أمام الخليج

shahid

يخوض الهلال مساء غدٍ على ملعب الملز بالرياض مباراته المؤجلة من دوري روشن السعودي أمام الخليج، ويحتاج الفريق للفوز حال أراد مواصلة المنافسة على لقب البطولة.

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الهلال كان قد نجح في تخطي الخسارة الصادمة أمام الفتح وحصد 6 نقاط متتالية بالفوز 4-0 على التعاون و3-0 على الاتفاق مع تقديم عرض قوي، لكن رغم ذلك فقد عادت جماهيره للامتناع عن حضور المباريات.

حساب القوة الزرقاء الخاص برابطة مشجعي الهلال أوضح عبر تويتر أن 60% من تذاكر مواجهة الخليج مازالت متاحة للبيع في الموقع المخصص لذلك، وقد طالبت الجمهور بشراء التذاكر وحضور اللقاء المهم.

رد فعل الجمهور الهلالي غريب جدًا، إذ فيما نرى دعم وتشجيع وحضور قوي جدًا من جماهير الاتحاد والنصر في جميع المباريات يستمر ابتعاد الهلاليين عن الملاعب رغم دعوة الرئيس فهد بن نافل لهم بالحضور والوقوف مع الفريق ورغم تحسن الأداء والنتائج مؤخرًا .. هل هو عقاب من الجمهور للفريق بسبب تذبذب النتائج هذا الموسم؟ هذا السؤال الذي يُطرح في الإعلام السعودي حول نهج الزعماء الغريب.

يُشار إلى أن الهلال يتواجد رابعًا في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، فيما يتصدر الاتحاد بـ50 ويُلاحقه النصر بـ49 ويتواجد الشباب ثالثًا بـ44 نقطة، وقد لعب الثلاثي مباراتين إضافيتين عن حامل اللقب.

Shahid