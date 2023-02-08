هل يُضحي بالاستقرار؟ دافيد سيلفا يتلقى عرضًا سعوديًا مُغريًا

أكدت تقارير صحفية، على أن النجم الإسباني دافيد سيلفا لاعب ريال سوسيداد الحالي، تلقى عرضًا سعوديًا من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتستهدف الأندية السعودية حاليًا، استقطاب أبرز نجوم كرة القدم حول العالم، من أجل تدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشار موقع "ريليفو" إلى أن سيلفا لديع عرض مذهل من السعودية، من أجل الانضمام له بداية من الموسم المقبل، بالتزامن مع نهاية عقده مع فريقه ريال سوسيداد.
صاحب الـ37 عامًا، يشعر بالراحة وتأقلم بشكل كامل رفقة عائلته في سان سبستيان شمالي إسبانيا، حيث ينتظر أفراد عائلته تجديد عقده على الرغم من العرض السعودي المغري.
ويعد سيلفا أحد الأعمدة الأساسية بفريق ريال سوسيداد، حيث يعتمد عليه المدرب الإسباني إيمانويل ألجاوسيل بشكل أساسي، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 39 نقطة، متأخرًا عن برشلونة المتصدر بـ14 نقطة.
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