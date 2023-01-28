هل يُدين يوفنتوس؟ رونالدو يظهر في جلسة "مناورة الرواتب"

لم يحصل على بعض المستحقات من النادي الإيطالي حتى الآن

قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالرد على مكتب المدعي العام الإيطالي في تورينو، للإدلاء بشهادته في قضية "مناورة الرواتب" الخاصة بيوفنتوس.

النادي الإيطالي تعرض لهزة قوية الفترة الماضية، بعد خصم 15 نقطة من رصيد الفريق بالدوري الإيطالي، وإيقاف بعض الأعضاء السابقين في إدارة النادي بسبب الاتهامات بالتلاعب في الحسابات الخاصة والأرباح.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت أن رونالدو استجاب لطلب المدعي العام، وجعل نفسه متاحًا لحضور الجلسة التمهيدية أمام القاضي ماركو بيكو للتحقيق في 27 مارس المقبل.

ومن المقرر أن يُطلب من مهاجم النصر السعودي تقديم بعض الإيضاحات حول عدم حصوله على مبلغ 20 مليون يورو من النادي الإيطالي الذي رحل عنه في صيف عام 2021.

جدير بالذكر أن صاحب الـ37 سنة انضم ليوفنتوس في يوليو 2018 مقابل 117 مليون يورو، ورحل بعدها إلى مانشستر يونايتد قبل الانضمام للنصر خلال فترة الانتقالات الشتوي الحالية براتب قياسي يصل إلى 200 مليون يورو في الموسم الواحد.