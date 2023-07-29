هل يوافق إشبيلية؟ الكشف عن قيمة النصيري وراتبه لو انضم للهلال!

خطوة جديدة بعد تعثر محادثات ميتروفيتش

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قام نادي الهلال السعودي توجيه أنظاره نحو التعاقد مع المغربي يوسف النصيري، من أجل تدعيم هجوم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الصربي أليكساندر ميتروفيتش كان الهدف الرئيسي للهلال هذا الصيف، ولكن تعقد المفاوضات مع فولهام جعل الهلال يدخل في مفاوضات مع إشبيلية لضم النصيري.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن الهلال مستعد للتقدم بعرض قيمته 45 مليون يورو لإشبيلية لحسم صفقة التعاقد مع الدولي المغربي.

وأما بالنسبة لراتب اللاعب البالغ من العمر 26 سنة فمن المتوقع أن يصل إلى 15 مليون يورو في الموسم الواحد لمدة 3 سنوات.

ويأتي توجه الهلال للنصيري بسبب السمعة المميزة التي اكتسبها اللاعب من خلال تألقه في الدوري الإسباني، بالإضافة لظهوره المميز مع المغرب في كأس العالم قطر 2022 ومساعدته الفريق على التأهل إلى نصف النهائي.

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يذكر أن النصيري نجح في تسجيل 18 هدفًا في 48 مناسبة لعبها مع إشبيلية بكل البطولات خلال الموسم الماضي 2022/2023.

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