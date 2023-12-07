هل ينقلون الملكية بشكل كامل؟ بيع 12.5٪ من أصول باريس سان جيرمان لشركة أمريكية!

القطريون أخروا تلك الصفقة ..

أعلن صندوق قطر للاستثمار مالك نادي باريس سان جيرمان بيع 12.5 بالمئة من أصوله بشكل رسمي، في خطوة أخر القطريون فعلها لسنوات من ملكية النادي الفرنسي العريق.

وبيعت هذه النسبة لصالح مجموعة "أركتوس" الأمريكية المستحوذة على علامات كبرى مثل أستون مارتن، وفريق البيسبول الأمريكي الشهير لوس أنجلوس دودجرز.

وتحدث النادي الفرنسي في بيان رسمي عن الأمر قائلا إن هذه الصفقة ستكون "شراكة إستراتيجية تأسيسية" بين الطرفين، على حد تعبير البيان.

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كما أبرز البيان الرسمي لإبرام الصفقة تصريحات ناصر الخليفي رئيس النادي والذي وصف الشراكة بالمذهلة، مشيدا بالأفكار الإستثمارية المتطورة لدى "أركتوس" والتي من شأنها أن تفيد النادي الباريسي بشكل كبير.

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وتقدر قيمة الجزء الذي اشترته "أركتوس" من صندوق قطر للاستثمار حول ملكية باريس سان جيرمان بنحو 4.25 مليار يورو.