هل ينضم له هالاند؟ بن ناصر يساهم في كتابة نهاية إمبراطورية رايولا!

ابن عم الوكيل الراحل قرر التمرد

بعد أقل من عام على وفاته، يبدو أن أسطورة وكيل اللاعبين مينو رايولا أصبحت على وشك الانهيار بسبب خطوة قام بها ابن عمه.

الوكيل الإيطالي رحل عن عالمنا في أبريل 2022، وانتقلت إمبراطوريته إلى ابن عمه فينتشنزو رايولا والمحامية رافائيلا بيمينتا.

موقع "فوت ميركاتو" كشف عن قرار ابن عم رايولا بالرحيل عن شركة الوكيل الراحل، بالإضافة لإقناعه بعض اللاعبين بالذهاب للعمل معه بشكل منفرد.

وجاء الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم وسط ميلان ضمن اللاعبين الذين أقنعهم فينتشنزو بالرحيل إلى شركته، بالإضافة إلى ستيفي مافيديدي لاعب مونبلييه الفرنسي.

وأشار الموقع إلى أن ريان جرافنبرخ لاعب وسط بايرن ميونخ يفكر في الرحيل كذلك مع ابن عم رايولا، وسط حالة من الغموض حول موقف الثلاثي بول بوجبا وزلاتان إبراهيموفيتش وإرلينج هالاند.

جدير بالذكر أن كل من مويس كين وستيفان دي فري قررا مغادرة شركة رايولا ورفضا الذهاب مع ابن عمه أيضًا، لتصبح الإمبراطورية على وشك الانهيار قريبًا.