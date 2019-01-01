هل ينضم شكرينيار إلى ريال مدريد؟

ممثل يُرصد احتمالية ذلك..

يرى ميثات هاليس، أحد ممثلي شركة التسويق صاحب حقوق وكالة ميلان شكرينيار، مدافع إنتر ميلان، أن لاعبه قد يُفضِّل الانتقال إلى ريال مدريد عوضًا عن كبار أوروبا الآخرين.

وكانت تقارير من الصحافة الإسبانية قد أشارت إلى أن برشلونة إلى جانب الريال قد يدخلا في حرب بالصيف المقبل في سبيل التعاقد مع شكرينيار.

لكن هاليس، والمقرب من الدولي الصربي، يؤمن أن الفريق الملكي قد يكون الأقرب لموكله، حيث قال "أستطيع أن أرى أن شكرينيار سيذهب إلى ريال مدريد.".

كما تابع "في الوقت الحالي أصبح الريال أقرب للتوصل لاتفاق مع إدارة الإنتر لأنهم يريدون ويحتاجون اللاعب أكثر من برشلونة.".

شكرينيار البالغ من العمر 24 عامًا جذب الأنظار إليه بعد الأداء المميز الذي ظهر به في الموسم الماضي، ولا يزال يُقدم عطاءات مميزة مع كتيبة أنطونيو كونتي هذا الموسم، ومن الناحية النظرية، لن تقبل إدارة النيراتزوري أن تتخلى عنه بسهولة.

وأتم "ريال مدريد يبحث عن بديل لراموس وفاران، هذا قد يفسر التواصل بين الناديين. في رأيي، شكرينيار يستحق أن يُدفع فيه 100 مليون يورو.".

يذكر أن هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد هو المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم، حيث دفعت فيه إدارة المانيو مبلغ 87 مليون يورو، ليتخطى بذلك صفقة انتقال فيرجيل فان دايك لليفربول والتي كلفت خزائن الريدز 84 مليون يورو.