هل ينضم سعيد بن رحمة لمواطنيه غزال ومحرز في البريميرليج؟

هناك عرض للاعب الجزائري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة الصن الإنجليزية أن أستون فيلا الصاعد حديثًا للبريميرليج مهتم بالحصول على خدمات سعيد بن رحمة.

وخطف اللاعب الجزائري الأضواء في بطولة التشامبيونشيب خلال الموسم الماضي بأدائه الممتاز مع برينتفورد، وقد ارتبط بعدد من الأندية للانتقال إليها هذا الصيف لكن يبدو أن أستون فيلا هو الأكثر جدية.

إذ أوضحت الصحيفة الإنجليزية أن الفيلانس تقدم بعرض قيمته 10 ملايين يورو لضم اللاعب صاحب الـ23 عامًا، ليجعله بذلك الجزائري الثالث في البريميرليج بجانب رياض محرز ورشيد غزال نجمي مانشستر سيتي وليستر سيتي.

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من جانبها، قالت قناة سكاي سبورتس الإنجليزية أن برينتفورد رفض العرض القادم من أستون فيلا مؤكدًا تمسكه بلاعبه، ومطالبًا الفيلانس بالعودة بعرض ضخم جدًا لإقناعهم بالتخلي عن نجمهم الأبرز.

يُذكر أن بن رحمة الذي حرمته الإصابة من التواجد مع منتخب الخُضر في كأس أمم أفريقيا 2019 لعب 38 مباراة في الموسم الأخير من التشامبيونشيب سجل خلالها 10 أهداف وصنع 15.