هل ينضم ثلاثي الدوري الإيطالي إلى EA SPORTS FC 25؟

سؤال هام!

من المعروف أن شركة EA للألعاب الإلكترونية تفتقد لحقوق استخدام كل ما يخص أندية نابولي وروما ومونزا من الدوري الإيطالي، ويرجع ذلك إلى ارتباط الفرق الثلاثة بعقود حصرية مع شركة كونامي المنافسة.

ولكن وفقًا لآخر التقارير، فإن ظهور الأندية الإيطالية الثلاثة في النسخة الجديدة EA FC 25 بات وشيكًا، بعد سنوات من الغياب.

وتحدثت التقارير عن إصدار شركة كونامي، بيان، أعلنت فيه أنه مع التحديث الأخير للعبة eFootball، تمت إزالة جميع الإشارات المتعلقة بأندية روما ونابولي ومونزا.

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وتشير هذا الأنباء إلى عدم تجديد الأندية الإيطالية لعقودها مع شركة الألعاب الإلكترونية اليابانية،، وتغيير اتجاهها نحو شركة EA، التي تملك بالفعل عقدًا حصريًا مع الدوري الإيطالي.

وظهرت تنبؤات عديدة داخل مجتمع اللعبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه ربما تكون الأندية الثلاثة وقعت عقودًا لاستخدام أسماء وشعارات وأطقم فرقها حصريًا مع EA.

ومن المتوقع أن تكون هذه الأندية متاحة عند إطلاق EA Sports FC 25 في القائمة الرسمية لوضع Ultimate Team الشهير، وكذلك في وضعية لعب المسيرة Career Mode.

ويترقب عشاق لعبة EA SPORTS FC 25، صدورها المنتظر، والمتوقع أن يكون أواخر شهر سبتمبر المقبل.