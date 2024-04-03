هل ينسحب الاتحاد من السوبر؟ .. رد قاس على أنمار الحائلي "مكتوف اليد"

رئيس الاتحاد أثار الجدل بتصريحاته المفاجئة..

رد الإعلامي الرياضي الاتحادي عدنان جستنيه، على تصريحات أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، المثيرة للجدل.

الحائلي ألمح إلى إمكانية "انسحاب" نادي الاتحاد، من بطولة كأس السوبر السعودي، التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 8 إلى 11 أبريل 2024؛ بسبب الإصابات، وانضمام 5 من لاعبي الفريق الأول إلى المنتخب الوطني تحت 23 سنة.

جستنيه قال ساخرًا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "ضحكت كثيرًا، حينما لمح رئيس نادي الاتحاد في أحد البرامج الرياضية، أن الفريق من الممكن أن ينسحب من بطولة السوبر؛ بسبب النقص العددي الذي يُعاني منه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن الحائلي لن يستطيع اتخاذ مثل هذا القرار الجريء؛ خاصة وأنه لم يستطع اتخاذ قرارات أسهل بكثير، وظل "مكتوف اليد" في حالتين، كان من المفروض أن يكون له موقفًا علنيًا فيهما؛ على حد تعبيره.

وأضاف جستنيه: "الأغرب من ذلك.. الحائلي بلسانه قال إن القرار ليس بيده، ناهيكم أنه نسي أو تناسى البيان الصادر من إدارة النادي، أن أي قرر فني، بيد ثلاثة أشخاص؛ وهم الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي ومدرب الفريق".

جدير بالذكر أن الاتحاد سيواجه نادي الوحدة، يوم 8 أبريل 2024، في نصف نهائي كأس السوبر، على أن يلتقي الفائز منهما في المشهد الختامي للبطولة، مع المتأهل من الهلال والنصر.