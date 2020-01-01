هل ينتقل سانشو إلى ليفربول؟ أرنولد يُرحب

سنكون أفضل معه..

حث ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، مواطنه جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند على الانضمام إلى الريدز خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويُعد سانشو هدفًا أساسيًا للغريم التقليدي لليفربول، مانشستر يونايتد، حيث يسعى الشياطين الحمر للظفر بخدماته بكل السُبل الممكنة بعد التألق اللافت للنظر في آخر عامين رفقة أسود الفيستيفاليا.

إدارة دورتموند حددت مبلغ 100 مليون يورو للموافقة على بيع الدولي الإنجليزي، غير أن هذا الرقم بعد تفشي فيروس كورونا قد يكون صعبًا على كافة الأندية بفعل الأزمة الاقتصادية.

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أرنولد تحدث عن سانشو وأراد انضمامه إلى ليفربول، حيث قال "إذا جاء إلينا فسوف يجعل فريقنا أفضل بالتأكيد.".

كما أضاف "سأكون أكثر من سعيد إذا قرر القدوم إلى ليفربول، لقد لعبت معه في منتخب إنجلترا، إنه حقًا لاعب من طراز خاص للغاية.".

ولم يُبد ليفربول اهتمام بسانشو حتى الآن، إذ تضع إدارة الريدز أعينها حاليًا نصب التعاقد مع تيمو فيرنر، الذي ينشط أيضًا في البوندسليجا ولكن في فريق لايبزيج.

يذكر أن إد وودارد، نائب رئيس مانشستر يونايتد، قد أعلن أن إدارة ناديه ستبدأ في إعادة النظر في الميركاتو الصيفي بعد أزمة كورونا.