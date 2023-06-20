الانتقال إلى السعودية خيار متاح.. وكيل نجم إنتر يتحدث بوضوح

قد يشكل إضافة لدوري روشن

على هامش الدعوة التي تلقاها العديد من مشاهير كرة القدم حول العالم وفي إيطاليا على وجه الخصوص لحضور حفل "جولدن بوي 2023".. تحدث وكيل اللاعبين فيديريكو باستوريلو عن حفنة من الملفات الخاصة ببعض اللاعبين ووضعيتهم في الميركاتو الصيفي الجاري.

كان من أهم هؤلاء اللاعبين مدافع إنتر ميلانو ستيفان دي فراي، الذي قال عنه باستوريلو: "في الوقت الحالي نحن نحدد كل الأشياء، لقد قلنا الأشياء التي كان علينا أن نقولها لبعضنا البعض مع النادي، علينا الانتظار والعثور على نقاط الالتقاء، أنا متفائل للغاية بأن ستيفان سيبقى في إنتر".

وأردف: "أؤكد ، كان هناك عرض مثير للاهتمام للغاية. لكن ستيفان لا يزال يشعر بعدم الرغبة في اتخاذ هذا النوع من الاختيار، مع الاحترام لمن اتخذها. ستيفان قريب جدًا من الإنتر ومعجبيه، لا يزال لديه الكثير ليعطيه، كانت هناك عروض أخرى، لكنه قرر البقاء لأنه لا يزال يشعر أنه يستطيع تقديم الكثير في أوروبا".

ويشير باستوريلو إلى العروض التي تلقاها دي فراي البالغ من العمر 31 عامًا من المملكة العربية السعودية إذ كان من أهم الأسماء المطروحة في الآونة الأخيرة لتدعيم أحد فرق دوري روشن.