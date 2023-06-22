هل يمنع برشلونة من دوري أبطال أوروبا؟ قمة "يويفا" المقبلة تحمل قرارات هامة

النادي الكتالوني مطمئن حيال الاتحاد الأوروبي

عكس ما توقع بعض متابعي مسار قضية "نيجريرا" الشهيرة التي يتهم فيها برشلونة برشوة نائب رئيس لجنة الحكام الإسبان الأسبق، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سينتظر بعض الشيء قبل أن يتخذ قراره.

برشلونة يبدو واثقًا من المشاركة بشكل اعتيادي في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، لكن "يويفا" كان قد لوح بورقة إيقافه حال إثبات تحقيقاته الداخلية تورط برشلونة.

القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي ستكون يوم 28 يونيو، وفيها توقع البعض أن يكون أول قرار واضح من "يويفا" بشأن برشلونة ومشاركته في دوري أبطال أوروبا.

لكن إعلان "يويفا" جدول أعمال هذه القمة، كشف النقاب عن أن موضوع برشلونة ليس مطروحًا أصلًا فيها، مع إبقاء الأمر رهن التحقيقات الداخلية للجنة الأخلاق المكلفة من قبل "يويفا" بإدارة الملف.