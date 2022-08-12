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"هل يمكنك الرقص مثل تيتي؟" .. البرازيل ترد على روي كين الغاضب

هيثم محمد
11:23 ص غرينتش+3 8‏/12‏/2022
Brazil Roy Keane
انتقادات كبيرة للمحلل عقب تصريحاته بحق البرازيل ونجومها

رد الإعلام البرازيلي ونجم الفريق فينيسيوس جونيور على انتقادات روي كين للاعبي السامبا بعدم الاحترام بسبب الاحتفالات الراقصة.

كين خرج في تحليله لمباراة البرازيل الأخيرة ضد كوريا الجنوبية لحساب دور الستة عشر من المونديال وانتقد طريقة احتفال لاعبي السامبا ومدربهم تيتي بالأهداف الأربعة.

فينيسيوس جونيرو رد بشكل مبطن على كين في المؤتمر الصحفي الذي نظمه الأربعاء وقال: "البعض يحب الشكوى من فرحة البرازيليين والأمر يضايقه، تلك الأهداف لحظة فرح للشعب بأكمله، نجهز المزيد من الاحتفالات ونعرف أن هناك الكثير ضدنا".

أما شبكة "TNT" الشهيرة فردت عبر حسابها على تويتر وقالت: "مرحباً روي كين، لا تحب الرقص؟ عض ظهرك! لنرى إذا كان بإمكانك فعل الأمر، حتى تيتي يحب الرقص، أحببت الأمر أو لم تحبه".

"جلوبو" ذهبت في اتجاه مغاير لانتقاد قائد مانشستر يونايتد السابق بالتركيز على ماضيه المثير للجدل في الملاعب، سواء تدخلاته العنيفة أو تصرفاته خارج الملعب.

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