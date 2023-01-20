هل يلعب في مونديال الأندية؟ خطوة كبيرة للفرج في برنامجه العلاجي

اللاعب تعرض للإصابة خلال مباراة السعودية أمام الأرجنتين في كأس العالم

Shahid

تقدم سلمان الفرج نجم وسط الهلال والمنتخب السعودي خطوة كبيرة في برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من إصابته، حيث شارك اليوم في جزء من تدريبات ناديه استعدادًا لمواجهة أبها في دوري روشن السعودي.

الفرج يغيب عن الهلال منذ العودة من قطر، حيث تعرض لإصابة في عظمة الساق خلال مواجهة السعودية والأرجنتين الأولى في كأس العالم 2022 وغاب عن بقية مباريات البطولة.

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حساب الهلال على تويتر أشار إلى أن الفرج شارك في الجزء الأول من تدريبات اليوم الجمعة الجماعية قبل أن ينسحب ويُواصل تدريباته البدنية الخاصة، وهو ما يزيد من فرص لعبه في كأس العالم للأندية الشهر القادم.

الأخبار الإيجابية للزعيم لم تقتصر على الفرج، بل امتدت لتشمل زميليه جوستافو كوييار وناصر الدوسري حيث شاركا في المران بشكل طبيعي مما أكد جاهزيتهما لمواجهة الأحد القادم أمام أبها.

يُشار إلى أن الهلال سيفتتح مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الوداد المغربي بطل دوري أبطال إفريقيا يوم الرابع من فبراير القادم، وذلك بعدما يخوض بطولة السوبر السعودي.

Shahid