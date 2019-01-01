هل يلعب جيسوس دورًا في انتتقال جوستافو كويلار إلى الهلال؟

الهلال حاليًا يسعى بكل قوة للتعاقد مع الدولي الكولومبي

ماجد جزر

يبدو أن المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي الحالي سيكون له دور كبير في صفقة الزعيم الجديد.

الهلال حاليًا يسعى بكل قوة للتعاقد مع الدولي الكولومبي جوستافو كويلار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل قيده في القائمة الآسيوية.

التقارير أشارت إلى أن جيسوس قد يكون له دورًا في إقناع اللاعب الكولومبي بقبول عرض الزعيم خلال الأيام الحالي. بعرض الهلال، وحفزه على عدم تضييع فرصة الانضمام إلى هذا النادي.

تقارير برازيلية قالت أن اللاعب وافق مع ناديه البرازيلي على العرض المغري المقدم من نادي الهلال، والبالغ 8.3 مليون دولار، فيما تم رفض عرض نادي جالاطا سراي التركي.

التقارير أوضحت أن نادي "ديبورتيفو كالي الكولومبي، الذي يملك 20 في المائة من عقد اللاعب، هو من يُعطل اتمام الصفقة حاليًا.