هل يلعب أساسيًا ضد كوريا؟ نيمار: أشعر بالتحسن

نيمار جاهز للعودة

نشر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا صورة له تطمئن جماهير راقصي السامبا على حالته البدنية قبل مواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ 16 من كأس العالم قطر 2022.

لاعب باريس سان جيرمان كان قد عانى من تورم في الكاحل في مواجهة صربيا الأولى، وبالتالي غاب عن لقاء سويسرا وكذلك الخسارة أمام الكاميرون.

لكن نيمار نشر صورته على تطبيق إنستجرام وأعلن أنه في حالة بدنية جيدة قبل استكمال رحلة البرازيل في كأس العالم، وكتب عليها: "أشعر أني في حالة جيدة، أعلم أني أستطيع الآن".

وتأتي تلك صورة مع التقارير الواردة التي تؤكد عودة النجم البرازيلي لتدريبات راقصي السامبا رفقة كتيبة المدرب تيتي للاستعداد لمواجهة الفريق الآسيوي.

جدير بالذكر أن المواجهة القادمة للبرازيل ستكون ضد كوريا الجنوبية يوم الإثنين المقبل ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.