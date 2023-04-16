هل يلعب الهلال على "الأول بارك"؟ الرئيس التنفيذي لشركة الوسائل يُجيب

محيط الرعب أصبح اسمه مرسول بارك ثم الأول بارك

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قطع خالد الخضير الرئيس التنفيذي لشركة الوسائل السعودية الشك باليقين بشأن عودة الهلال للعب على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، والذي تغير اسمه مؤخرًا من مرسول بارك إلى الأول بارك.

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شركة الوسائل وبعد فوزها بحق استثمار واستئجار الملعب الذي كان يُطلق عليه اسم "محيط الرعب" منحته للنصر ليلعب عليه مبارياته وغيرت اسمه إلى مرسول بارك، وفي الأيام الأخيرة تغير اسم الملعب إلى الأول بارك بعد تعاقده مع أحد البنوك.

كانت عدة مصادر صحفية قد أشارت في الأيام الأخيرة إلى أن الهلال سيعود للعب على الملعب، لكن الخضير نفى الأمر تمامًا وشدد على أن "الأول بارك" حصري لنادي النصر دون غيره من أندية الدوري السعودي.

وأضاف في تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" "العقد المبرم مع نادي النصر ينص على أن الملعب حصري له، الملعب متاح فقط لمباريات المنتخب السعودي وكذلك للفعاليات الترفيهية وللشركات حال أرادت استخدامه في شيء ما مثلما حدث خلال رمضان الجاري بإقامة عدد من حفلات الإفطار الجماعي عليه".

يُشار إلى أن الهلال يخوض مبارياته هذا الموسم على ملعب الملز لكنه سيلعب لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز على استاد الملك فهد الدولي.

Shahid