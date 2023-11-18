هل يلحق مباراة ليفربول؟ أول تعليق من هالاند عقب إصابته مع النرويج

هالاند تعرض لإصابة مع منتخب النرويج في فترة التوقف الدولي الحالي...

علق إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، ومنتخب النرويج، على الإصابة التي لحقت به في مباراة منتخب بلاده الودية مع جزر فارو، في فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان هالاند، قد تعرض إلى إصابة في الكاحل الأيسر لقدمه، في آخر الأسبوع الماضي، أثناء الدقائق الأخيرة من مباراة النرويج وجزر فارو، ليتأكد بعدها غيابه عن مباراة النرويج القادمة.

ومن جانبه خرج طبيب منتخب النرويج، في تصريحات صحفية طمأن من خلالها عشاق اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، وأكد أن إصابته ليست خطيرة، ولكنه يشعر ببعض الألم الذي سيمنعه من المشاركة في مباراة اسكتلندا القادمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بينما أرسل هالاند، رسالة للجماهير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" وكتب: "لسوء الحظ سأغيب عن المباراة القادمة امام اسكتلندا، أتمنى كل التوفيق للأولاد، والآن وقت العلاج ومحاولة العودة في أسرع وقت".

ويأمل مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، أن يستعيد هداف الفريق عافيته، قبل اللقاء المنتظر أمام ليفربول يوم 25 نوفمبر الحالي، على استاد الاتحاد في الدوري الإنجليزي.