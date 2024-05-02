هل يلحق بمباراة النصر؟ كريم بنزيما يُثير القلق بشأن موسمه مع الاتحاد!

إصابات بنزيما صداع في رأس الاتحاد

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تُشغل إصابة النجم الفرنسي كريم بنزيما الأوساط الاتحادية خلال الوقت الحالي، وذلك في ظل تكرارها أكثر من مرة منذ انضمامه لنادي الاتحاد، ولكن مع اقتراب نهاية الموسم، أثار اللاعب القلق!

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وأعلن الاتحاد الأربعاء عن تواصله مع ريال مدريد، على أن يُسافر بنزيما إلى إسبانيا للخضوع للفحوصات الطبية تحت إشراف الطبيب الذي كان يُشرف عليه.

وأثار الإعلامي نجيب الجداوي الجدل بشأن موقف كريم بنزيما فيما تبقى من الموسم الحالي، عبر تغريدة على حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

ونشر الجداوي تغريدة بها صورة بنزيما معلقًا عليها: "هل انتهى موسم النجم الفرنسي كريم بنزيما مع الاتحاد؟".

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وتُمني جماهير الاتحاد النفس بإمكانية لحاق كريم بنزيما بمواجهة النصر، في ختام منافسات الموسم ببطولة دوري روشن السعودي، والتي قد تكون حاسمة في خطف المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم القادم.

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