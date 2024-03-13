هل يلحق بمواجهة النصر؟ جلسات علاجية مكثفة لنجم وسط الأهلي

صراع المركز الثاني يشتعل بين الفريقين

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يُسابق الجهاز الطبي في النادي الأهلي الزمن لتجهيز نجم الوسط، محمد المجحد، لمواجهة النصر المرتقبة في دوري روشن السعودي مساء الجمعة القادم.

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لاعب الوسط السعودي كان قد غادر مباراة الأهلي الأخيرة أمام التعاون قبل نهاية الشوط الأول للإصابة، وقد كشفت صحيفة الرياضية أنه تعرض لآلام لم يستطع تحملها بسبب كدمة قوية في العظم ولذا فضل الخروج من الملعب.

وأوضحت الصحيفة أن المجحد خضع لعدد من الفحوصات الطبية أثبتت سلامة أربطة الركبة، ويخضع حاليًا لجلسات علاجية لتخفيف الألم حتى يستطيع اللعب أمام النصر.

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الأهلي نجح في هزيمة التعاون بهدف فراس البريكان في الوقت القاتل ليُقلص الفارق بينه وبين النصر في المركز الثاني إلى 6 نقاط فقط، مستغلًا سقوط غريمه أمام الرائد 3-1.

يُشار إلى أن الفريق الجداوي يبتعد بفارق 18 نقطة عن الهلال في الصدارة.

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