هل يلحق بالديربي؟ الكشف عن موقف رونالدو من لقاء النصر والهلال

تعرف على موقف رونالدو من ديربي الرياض

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عانى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الإصابة خلال الفترة الماضية، والتي هددت مشاركته مع فريقه النصر أمام الهلال، في ديربي الرياض.

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ويواجه الهلال نظيره النصر مساء الجمعة، بالجولة 15 "جولة إكسبو الرياض 2030"، في ديربي الرياض، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن رونالدو قطع شوطًا كبيرًا من التأهيل، للتعافي من كدمة الرقبة التي تتعرض لها خلال مباراة بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو سيخوض التدريبات الأخيرة قبل الديربي بشكل طبيعي، بعدما أثبت تقرير ديفيد ماركيز مدير العيادة الطبية بالنادي، قدرته على خوض التدريبات بشكل طبيعي، بعدما خضع لجلسة علاج طبيعي مع الطبيب، أعقبها أداؤه تمارين لياقية انفرادية بالنادي الصحي.

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يُذكر أن رونالدو كان يلعب مباراة بيرسبوليس بشكل طبيعي، حيث تم تبديله بالشوط الثاني، بعدما سقط بسبب كدمة في الرقبة، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

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