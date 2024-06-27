هل يلتقي ريال مدريد وبرشلونة وديًا في الولايات المتحدة الأمريكية؟ وما موعد كلاسيكو الأرض المرتقب؟

تعرف على موعد كلاسيكو الأرض مباراة برشلونة وريال مدريد الودية في الولايات المتحدة الأمريكية والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

يتحدث الكثيرون عن مواجهة مرتقبة تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة قريبًا ولكن لحساب الموسم التحضيري للموسم المقبل 2024-2025.

ويمكن أن تكون المباراة مقياسًا جيدًا لمعرفة كيفية مواجهة الفريقين ضد بعضهما البعض في الموسم الجديد، ولكن ربما نتذكر أن برشلونة فاز بمباراة الصيف الماضي بنتيجة 3-0 وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي يهزمون فيها ريال مدريد طيلة الموسم، حيث فاز الملكي بكل المواجهات الأخرى الرسمية كما فاز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وينتظر أن تكون تلك المباراة هي الأولى للألماني هانز فليك، ولكن ما حقيقة إقامة كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الموسم التحضيري بالولايات المتحدة الأمريكية.. هذا ما نجيب عليه في السطور التالية.

أين يقام المعسكر التحضيري لريال مدريد وبرشلونة لموسم 2024-2025؟

سيتوجه كل من برشلونة وريال مدريد إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الصيف كجزء من جدول أعمالهما التحضيري للموسم الجديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويميل الاثنان إلى الالتقاء في مباراة "ودية" خلال فترة وجودهما بالولايات المتحدة، ولن يختلف الأمر عن العام الماضي على الأرجح.

هل يلتقي ريال مدريد وبرشلونة في الموسم التحضيري بالولايات المتحدة الأمريكية؟

تم الإعلان قبل بضعة أشهر عن إقامة كلاسيكو آخر استعدادًا للموسم الجديد، والذي سيكون أول مباراة لهانز فليك كمدرب لبرشلونة، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ما موعد كلاسيكو الأرض الودي بين ريال مدريد وبرشلونة في الموسم التحضيري بالولايات المتحدة الأمريكية 2024-2025؟

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنه من المقرر عقد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية في الرابع من أغسطس الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.