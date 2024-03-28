هل يكون نجم تشيلسي مفاجأة الجولة في فانتازي الدوري الإنجليزي؟

عجلة البريميرليج تعود للدوران

تعود مرة أخرى عجلة الدوري الإنجليزي للدوران، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وتعود معها مسابقة الفانتازي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، وتنطلق الجولة الـ30 التي سيكون عنوانها الرئيسي مباراة القمة بين مانشستر سيتي وأرسنال.

ولا تزال الفرصة سانحة للمشاركة في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، والتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

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وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

جولة الخيارات المفتوحة

وبالنظر إلى قائمة مباريات الجولة الثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي، سنجد أنها تفرز أمام المتسابقين في الفانتازي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، مجموعة متنوعة من الخيارات، فيما يتعلق باختيار الكابتن.

وبالطبع هناك بعض اللاعبين الأساسيين، الذين يدخلون حسابات "الكابتن" في أي جولة من الجولات، وهم: إرلينج هالاند، مهاجم وهداف مانشستر سيتي، ومحمد صلاح، نجم ليفربول، إلى جانب مهاجم أستون فيلا المتألق هذا الموسم أولي واتكينز.

ولكن في هذه الجولة تحديدًا هناك خيارات أكثر لتحديد الكابتن، وأغلبها تعتمد على المخاطرة من أجل دفعة كبيرة في الترتيب، فقد تؤتي المخاطرة ثمارها أحيانًا.

وإذا أردنا الاختيار من داخل قمة مانشستر سيتي وأرسنال، فهناك اختيارات مثل فيل فودين، الذي يمر بفترة من التألق، وعلى الجانب الآخر يمكن وضع النرويجي مارتين أوديجارد في الاعتبار.

وفي باقي المباريات، هناك اختيارات أخرى، مثل سون هيونج مين، أو جيمس ماديسون، من فريق توتنهام، الذي سيخوض مواجهة سهلة على ملعبه أمام لوتون تاون، ويبرز أيضا ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد ضد برينتفورد.

كما يمكن التفكير كذلك في إيفان توني، من نفس المباراة، فهو يخوض المواجهة ضد مانشستر يونايتد على ملعبه، فضلاً عن تخصصه في تسديد ركلات الجزاء.

ولكن أبرز الاختيارات التي تعتمد على المخاطرة في هذه الجولة، هو نجم تشيلسي الشاب كول بالمر، الذي سيخوض مباراة سهلة أمام بيرنلي صاحب المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتمتع بالمر بأفضلية اللعب في ستامفورد بريدج، إلى جانب تخصصه في جميع الركلات الثابتة وضربات الجزاء.