هل يكون فبراير أسود على ساري في تشيلسي؟

عدد كبير من المباريات الصعبة والقوية سيخوضها المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني لتشيلسي رفقة البلوز فهل تكون السبب في نهاية حقبته سريعًا؟

فيسبوك تويتر علي رفعت

يمر فريق تشيلسي بموسم انتقالي صعب للغاية بوجود المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري الذي جاء للفريق بأفكار وطرق جديدة عليه وعلى ثقافة لاعبيه وجماهيره.

يأتي هذا رغم الانطلاقة القوية التي بدأ بها ساري الموسم مع تشيلسي، والتي لم تتجاوز كونها انطلاقة معنوية معتادة تظهر مع كل مدرب جديد لكل فريق.

ساري تعرض للعديد من الانتقادات بسبب أفكاره التي لا تلائم شخصية تشيلسي المعروفة وزادت تلك الانتقادات في أعقاب تراجع النتائج بشكل واضح في الآونة الأخيرة.

المدرب الإيطالي وجد مستقبله في صفوف تشيلسي محل شكل كبير خاصة بعد الخسارة القاسية أمام صديقه بيب جوارديولا ومانشستر سيتي بسداسية نظيفة.

المستقبل بكل تأكيد فيما تبقى من الموسم الجاري لن يكون أسهل على ساري وفريقه في ظل انتهاء فرصة الحصول على صفقات جديدة بنهاية الشهر الماضي وبقاء أشهر قليلة على نهاية الموسم.

ما تبقى تحديدًا من شهر فبراير قد يكون سببًا في تحديد مستقبل مشروع ساري المختلف عن شخصية تشيلسي، في ظل وجود أكثر من مباراة ذات أهمية كبيرة خلال ذلك الشهر.

في الأسطر المقبل سنستعرض تلك المباريات وأهميتها تباعًا:

الإثنين 18 فبراير - مانشستر يونايتد - كأس الاتحاد الإنجليزي

سيكون ساري على موعد مع فريق آخر لمانشستر يونايتد غير ذلك الذي بدأ الموسم بالكثير من الشكوك وأكمل حتى منتصف ديسمبر الماضي وهو بدون أي خطة لمستقبل مشرق.

المباراة ستكون في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي، وهي واحدة من بطولتي كأس يعول عليهما الفريق كثيرًا هذا الموسم في ظل انتهاء آمال المنافسة على لقب الدوري.

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مانشستر يونايتد رغم أنه تعرض للخسارة الأولى له تحت قيادة أولي جونر سولشار الأسبوع الماضي إلا أنه أمام فرصة كبيرة لمصالحة جماهيره هو الآخر بالعودة لطريق الانتصارات وذلك لا يسهل الأمور أبدًا على ساري وفريقه.

الخميس 21 فبراير - مالمو - إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي

المباراة هي الأسهل لتشيلسي فيما تبقى من الشهر الجاري خاصة بعد النتيجة الإيجابية التي حققها الفريق في لقاء الذهاب الذي أقيم الخميس الماضي.

تشيلسي في حاجة لتحقيق أي فوز أو تعادل أو حتى الخسارة بهدف وحيد ليصعد للدور التالي وعلى الأغلب سيستعين ساري بنجوم الصف الثاني في تلك المباراة تحضيرًا للمباريات المقبلة.

الأحد 24 فبراير - مانشستر سيتي - نهائي كأس الرابطة

ستتكرر مواجهة تشيلسي الصعبة أمام مانشستر سيتي لكن هذه المرة في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وفي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

تشيلسي سيدخل المباراة على أمل التتويج ربما باللقب الوحيد الذي قد يناله هذا الموسم، بينما سيكون لنجوم مانشستر سيتي الكلمة العليا بناء على الثقة المكتسبة من الفوز الكبير بسداسية نظيفة في الدوري قبل أيام.

الأربعاء 27 فبراير - توتنهام - الدوري الإنجليزي

سيعود تشيلسي لمواجهات الدوري الإنجليزي بديربي لندني يوم الأربعاء الموافق الـ 27 من شهر فبراير الجاري أمام توتنهام هوتسبير الذي يسير بخطى جيدة.

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تشيلسي سيكون موقفه في المباراة صعبًا خاصة أنه سيكون متأخرًا بمباراة خلف توتنهام حيث سيتم تأجيل لقاءه ضد برايتون في الدوري ليخوض نهائي كأس الرابطة.

في المقابل توتنهام يبحث عن فوز يمنحه أفضلية في صراعه مع تشيلسي ومانشستر يونايتد وأرسنال على مراكز دوري أبطال أوروبا.