هل يكسر النصر "الضلع الأعوج"؟ استعداد صادم لأندرسون تاليسكا للموسم الجديد

استغلال غريب لمعسكر النصر المقبل في البرتغال من قبل اللاعب البرازيلي!

shahid

رغم كونه أحد أبرز نجوم النصر السعودي، بل هو النجم الأول بالنسبة لجزء ليس بالقليل إلا أن البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب العالمي، يصر على إثارة حالة من الانضباط في الفريق.

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العالمي يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 57 نقطة مبتعدًا عن الصدارة بفارق خمس نقاط مع بقاء أربع جولات فقط على نهاية الموسم.

لكن يبدو أن تاليسكا يعيش في عالم آخر بعيدًا عن تعثرات فريقه، إذ أنه بخلاف الحفل الغنائي المعلن له منذ فترة، والمقرر إقامته في 23 من مايو الجاري، هناك أربع حفلات جديدة أُعلن عنها خلال الساعات القليلة الماضية.

الشركة الراعية لمسيرة تاليسكا الفنية، أعلنت عن تنظيم أربع حفلات غنائية له في البرتغال أيام 29 و30 يونيو، والأول والثاني من يوليو المقبلين، تزامنًا مع استعداد العالمي للموسم الجديد.

بعض إعلاميي النصر كانوا قد أعلنوا منذ فترة أن الفريق سيقيم معسكر إعداد خارجي للموسم الجديد، مقره البرتغال، ويبدو أن تاليسكا؛ صاحب الاسم الفني "سباك"، قد استغل هذه الفرصة للترويج لمسيرته الغنائية!

هذه التصرفات دفعت البعض للمطالبة برحيل البرازيلي عن العالمي في الميركاتو الصيفي المقبل، وفرض حالة انضباط مشددة على للاعبين، إذا ما أراد المسؤولون حصد البطولات.

Shahid