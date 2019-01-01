هل يكرر جروس تجربة مدرب كوريا الجنوبية أمام جورماهيا؟

الزمالك يستعد لمواجهة جورماهيا ضمن منافسات كأس الكونفدرالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

خاض فريق الزمالك المران الأول، أمس الجمعة، في كينيا استعدادًا لمواجهة جورماهيا، ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وانتشرت أنباء حول قيام السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، ببعض التمويه في المران تحسبًا لتواجد جواسيس داخل التدريب الأول للأبيض في نيروبي.

ظهر كلًا من يوسف إبراهيم أوباما، صانع ألعاب الزمالك وبهاء مجدي ظهير أيسر الفريق، متبادلين أرقام القمصان الخاصة بهم داخل مران الفارس الأبيض بعد الوصول لنيروبي.

ويأتي هذا لأن إذا تواجد أحدًا داخل مران الزمالك من قبل الفريق المنافس، فتأتي حيلة جروس بتشتيت انتباهه، ويجبره على الاستناد لبعض المعلومات الخاطئة إذا كان يتابع لاعبي الأبيض عن طريق الأرقام.

فبعد هذا الموقف، هل يكرر السويسري جروس، تجربة شين تاي يونج، مدرب كوريا الجنوبية في كأس العالم السابق في روسيا، قبل مواجهة السويد ضمن منافسات المونديال.

وقام تاي يونج بتغيير أرقام اللاعبين في مران منتخب بلاده قبل مواجهة السويد، معللًا أن نجوم فريقه لم يغيروا الأرقام، ولكنه قام بتغيير أرقام اللاعبين الأخرين حتى أربك حسابات الأوروبين خاصًة أننا متقاربين في الشبه بشكل كبير.

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وأضاف مدرب كوريا الجنوبية وقتها: "أمر صعب للغاية أن الأوروبيين يميزونا في التدريبات ولذلك قمنا بهذه الحيلة".

فهل يكرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، هذا في مران فريقه قبل أولى مواجهاته في منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها غدًا.