هل يقلب كيان المنافسة؟ راموس يعود لريال مدريد قبل ساعات الحسم

لقد عاد..

تلقى نادي ريال مدريد خبرًا سارًا قبل جولة الحسم بالنسبة للدوري الإسباني وذلك بعودة النجم الإسباني سيرخيو راموس قائد النادي الملكي إلى القائمة واستعداده للمشاركة في المباريات من جديد.

وأعلن ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان قائمة الفريق للجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني والتي ستجمعهم أمام فياريال مساء الغد وسط ترقب كبير.

عودة راموس تمنح ريال مدريد قوة إضافية بعد فترة غياب للقائد والنجم الإسباني عقب خضوعه لعملية جراحية على مستوى الركبة أبعدته عن الملاعب لنحو شهرين.

وضمت القائمة كل من تيبو كورتوا ولونين وألوبي في حراسة المرمى، سيرخيو راموس ورافائيل فاران وانتشو وميليتاو وكارفاخال وأودريوزولا ومارسيلو وميجيل في الدفاع،.

أما في وسط الملعب فضمت كلًا من لوكا مودريتش وفيدي فالفيردي وكاسيميرو وفرانشيسكو إيسكو والصاعد حديثًا بلانكو، وفي خط الهجوم فينيسيوس جونيور ورودريجو وماريانو دياز وكريم بنزيما وماركو أسينسيو.

وتعد العودة وختم الموسم مع ريال مدريد هي رغبة راموس نفسه، حيث أوضحت التقارير أنه أراد العودة في تاريخ يسبق ذلك، واللعب أمام أوساسونا قبل بأيام ولكنه لم ينجح في ذلك.

وتغيب راموس حتى الآن عن ثمان مباريات متتالية لريال مدريد، بعد أن كان قد عاد من إصابة طويلة أبعدته من يناير حتى منتصف مارس.

تحديد موعد عودة راموس لمباريات ريال مدريد

جدير بالذكر أن إجمالي المباريات التي شارك فيها راموس هذا الموسم هو 20 مباراة، بسبب تعرضه للكثير من الإصابات وغيابه لفترات طويلة.