هل يقع النصر في الخطأ نفسه؟ .. كارثة أبو جبل قد تتكرر مع حارس جديد!

القلق يدق أبواب قلوب جمهور النصر!

مع الحديث عن رغبة النصر السعودي في التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، تحوم الشكوك حول كارثة جديدة قد يقع بها النادي العاصمي.

العالمي يبحث عن حارس في ظل عدم استجابة حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا للعلاج بشأن الكسر الذي تعرض له في الكتف في بداية الموسم الماضي، وحاجته لعملية جراحية جديدة.

وشكك الإعلامي الرياضي محمد الدويش فيما هو مقبع على النصر، إذ كتب تغريدة غامضة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل يتكرر: التوقيع لحارس والتسجيل لآخر؟"، مرفقًا تغريدته باسم محمد الشناوي؛ حارس الأهلي المصري.

التغريدة فتحت باب القلق في قلوب الجماهير النصراوية، في ظل حديث التقارير الصحفية عن تقديم ناديهم عرضًا للشناوي، بجانب الخطأ السابق الذي وقع به حينما وقع مع الحارس المصري محمد أبو جبل ثم فسخ عقده بطريقة غير قانونية، ووقع مع أوسبينا.

وقتها فسخ العالمي عقد جاباسكي، في ظل اعتراض الجماهير عليه، فتحجج النادي بـ"عدم مصداقية" الحارس حول موعد نهاية عقده مع ناديه السابق الزمالك، ليقحم نفسه في قضية أمام الاتحاد الدولي "فيفا"، قبل أن يتم اتفاق تسوية ودفع مبلغ متفق عليه للمصري.