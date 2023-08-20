هل يقضي موسمه في المنزل؟ حسان تمبكتي معرض للعقاب بعد مخالفته اللوائح

آمال الهلال والاتحاد والنصر والأهلي في مهب الريح

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كشف القانوني سعود الرمان عن مفاجأة مدوية تضع آمال الهلال والنصر والاتحاد والأهلي في الاستفادة من خدمات مدافع الشباب حساب تمبكتي هذا الموسم في مهب الريح.

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تمبكتي يُعد اللاعب السعودي الوحيد المطلوب في أندية صندوق الاستثمار السعودي الأربعة، وقد أكد اللاعب عدم توقيعه لأي نادٍ حتى الآن وترحيبه باللعب لأي منهم، ملقيًا الكرة في نصف ملعب ناديه الشباب لاختيار العرض المناسب.

الرمان أكد عبر قناة 24 الرياضية السعودية أن ظهور تمبكتي في الإعلام وإعلانه رغبته بالرحيل مخالفة واضحة للوائح لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم مما يستوجب عقابه.

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وأوضح الرمان أن عدم عقاب لاعبين سابقين قاموا بنفس التصرف مثل عبد العزيز الجبرين وياسر القحطاني لا يعني صحته بل يعود لضعف المسؤولين آنذاك وعدم قدرتهم اتخاذ القرارات الصحيحة والشجاعة.

وأضاف "لوائح الاحتراف تنص على عقاب أي لاعب يُخالف شروط عقده مع ناديه، وما فعله تمبكتي من تصريح برغبته في الرحيل وفتحه مزاد بين الأندية الأربعة حول ضمه يُعد إخلالًا بالتعاقد ويستوجب عقاب اللاعب، الشباب قد يتقدم بشكوى وربما لا لكن هذا لا يمنع تحرك لجنة الاحتراف والتي يجب ألا تنتظر شكوى الليوث".

الرمان لم يكشف عن ماهية العقوبة التي قد تُوقع على تمبكتي حال تدخلت لجنة الاحتراف وأدانته، علمًا أن الشباب لم يُصدر أي بيان رسمي رغم مرور أكثر من 24 ساعة حول ظهور اللاعب مع الإعلامي تركي العجمة على قناة روتانا خليجية.

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