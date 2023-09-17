هل يقصد محمد صلاح؟ كلوب: لاعب ليفربول فرح بالخروج بديلًا أمام وولفرهامبتون!

تصريح غريب من مدرب ليفربول!

أكد يورجن كلوب أن أحد لاعبيه قد شعر بالارتياح بعد أن تم تبديله أمام وولفرهامبتون في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات بعد المباراة، وأكد خلالها أن فترة التوقف الدولي كان لها تأثيرها الكبير على لاعبيه بشكل عام بسبب طول المسافات وصعوبة المباريات التي خاضوها.

وقال كلوب: "أليكسيس ماك أليستر لاعب جيد والجميع يعلم ذلك، لقد رأينا الأسبوع الماضي عندما وضع قناع الأكسجين، كنت مقتنعًا إنهم عليهم أن يتركوا ذلك القناع لوقت أطول".

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وأضاف: "لقد كانت لديه لحظات جيدة في الشوط الأول وبعض اللحظات الأخرى التي شاهدتموها، لم يكن مستاءًا عندما تم بتديله، في الواقع أظن أنه شعر بالارتياح".

جدير بالذكر أن محمد صلاح أيضًا كان قد تم تبديله في اللحظات الأخيرة من المباراة، عقب أن ساهم بصناعة هدفين وتسبب في الثالث ومنح فريقه ثلاث نقاط مستحقة.