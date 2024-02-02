هل يقصد السخرية؟ .. هدية نجم النصر "الخيالية" إلى الهلاليين

نجم نادي النصر يثير الجدل..

أثار إيمريك لابورت، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الجدل في الشارع الرياضي؛ بعد الفوز الكبير على إنتر ميامي الأمريكي.

النصر اكتسح إنتر ميامي (6-0)، في المباراة الثانية بمسابقة كأس "موسم الرياض" الودية، والتي شهدت تسجيل لابورت، هدفًا خياليًا من منتصف ملعب فريقه.

ونشر لابورت عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، صورة لاحتفاله بهدفه الخيالي في شباك إنتر ميامي؛ معلقًا عليها بالقول: "هديتي للملعب الجديد".

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المباراة أقيمت على ملعب "المملكة أرينا"، الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، والذي سيبدأ اللعب عليه بشكل رسمي، خلال الفترة القليلة القادمة.

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وكانت المباراة الأولى على هذا الملعب؛ قد جمعت بين نادي الهلال وإنتر ميامي، في بطولة كأس "موسم الرياض" أيضًا، والتي انتهت بفوز الزعيم (4-3).

جدير بالذكر أن المباراة الثالثة والأخيرة بكأس "موسم الرياض"، ستجمع بين عملاقي المملكة الهلال والنصر، مساء يوم 8 فبراير الجاري، وعلى نفس الملعب.