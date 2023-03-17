هل يقترب من الهلال؟ جالتييه يُثير الجدل حول مستقبل ليونيل ميسي!

أيام ميسي في باريس أصبحت معدودة!

أصبح مستقبل ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان غامضًا بشدة في الفترة الأخيرة، بعد أن كانت كل التقارير تتجه نحو تجديد تعاقده مع النادي الفرنسي بعد تتويجه بكأس العالم 2022 رفقة الأرجنتين.

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الأسطورة الارجنتينة يرتبط بشدة بالانتقال إلى الدوري السعودي في الصيف القادم، تحديدًا إلى نادي الهلال في صفقة انتقال مجانية بعد أن ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري.

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باريس سان جيرمان يعاني من موسم مخيب للآمال بعد الخروج من كأس فرنسا، وتوديع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد بايرن ميونخ.

وقال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان عن مستقبل ميسي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة رين: "أعلم أن ميسي والإدارة الرياضية يتحدثان عن الكثير من الأشياء إنه سعيد باللعب مع زملائه في الفريق أما بالنسبة لمستقبله، فمن السابق لأوانه معرفة ما سيحدث".

ودافع المدرب البالغ من العمر 56 عامًا عن الفائز سبع مرات بالكرة الذهبية، والذي قد يتلق صافرات استهجان من جماهير الفريق يوم الأحد المقبل قائلًا: "لأي سبب سيطلقون صافرة؟ الموسم الماضي كان الموسم الماضي، نضع جمهورنا أولاً، فهم دائمًا موجودون في كل مكان، لكن لا يوجد سبب للصفير على لاعبينا لقد قدموا كل شيء في هذه المسابقة، ليونيل لديه 18 هدفا و 17 تمريرة حاسمة نحن لا نُقصي بسبب لاعب أو آخر لقد قضوا علينا لأن بايرن جاء في هذه البطولة في وضع أفضل بكثير منا".