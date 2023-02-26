"هل يفعلها ميسي في ليلة ماطرة؟" .. مدرب ستوك يرد أخيراً!

تحدى جديد للنجم الأرجنتيني في أجواء بريطانيا الباردة!

على الرغم من كون ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان أحد أفضل اللاعبين في العالم لأكثر من عقد من الزمان، بالإضافىة لحصوله على سبع كرات ذهبية، فإن فكرة قيادته لفريق أقل نجومية دائمًا ما تقابل بنوع من الترحيب من قبل المشككين فيه أو المؤمنين بقدراته المثيرة للإعجاب والدهشة.

وانتشرت فكرة جديدة بإن ميسي لا يلعب بصورة جيدة في الطقس البارد والممطر، مما دعى البعض لطلب رؤيته يلعب في ملعب Bet365 الخاص بنادي ستوك سيتي، واشتهر الملعب بكونه شديد البرودة، بسبب الزوايا المكشوفة للأرض، مما يسمح للرياح بالالتفاف حولها.

وتحدث توني بوليس مدرب شيفيلد وينزداي وستوك سيتي وكريستال بالاس السابق، حول قدرة ميسي على اللعب في ملعب Bet365.

وقال بوليس في تصريحات لموقع "Bet365" : "ميسي يمكنه فعل ذلك في أي مكان تعرفه، إنه لاعب استثنائي للغاية".

وأضاف: "قد لا يؤدي بقدر ما قد يفعل في مناخ دافئ لكنه سيفعل شيئين أو ثلاثة أشياء خلال المباراة من شأنها أن تحسم النتيجة لفريقه".

وواصل: "هذا ما هو عليه إنه شخص مميز".

لم يكن الويلزي مقتنعًا تمامًا بأن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا هو أعظم لاعب على الإطلاق، وعندما سئل عما إذا كان ميسي هو الأعظم على الإطلاق أجاب: "لا، لقد تحدثت إلى الناس حول هذا الموضوع".

وواصل: "أنا في ال19 من عمري لذلك حضرت خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضي لذا أتذكر، بيليه ودييجو مارادونا".

وأتم: "ثم سأذهب لاختار ميسي وكريستيانو رونالدو، سيكونون أربعة لاعبين بارزين، إنه لاعبون رائعون في وقتهم".