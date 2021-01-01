هل يفعلها مجدداً؟ نيمار يرد على مزاعم حفل عيد ميلاده السري

اللاعب أثار الغضب والجدل في البرازيل بسبب حفلاته

تحدثت أنباء في البرازيل عن استعداد نيمار، لاعب بي إس جي، لتنظيم حفل ضخم في باريس رغم حالة الحظر التي تعيشها بسبب فيروس كورونا، وذلك للاحتفال بعيد ميلاده.

وسبق وأثار النجم البرازيلي اللغط بعد التسريبات بخصوص تنظيمه حفل للاحتفال بالعام الجديد قبل شهر في مسقط رأسه استمر لأيام رغم الظروف الصحية الصعبة هناك.

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"إكسترا جلوبو" ذكرت أن نيمار يجهز من الآن لحفل ضخم سيقام في العاصمة الفرنسية في الخامس من فبراير الجاري احتفالاً بذكرى ميلاده التاسعة والعشرين.

اللاعب البرازيلي رد عبر تويتر وقال: "الشائعات بدأت في الخروج من وسائل الإعلام الرائعة في البرازيل، لا توجد حفلة!".

وأضاف: "ولمن بدأ تلك الشائعات، ابحث عن أمر تفعله واتركني في شأني الخاص".

Já que começou a rolar fofoca errada da nossa maravilhosa imprensa brasileira. Não haverá festa nenhuma!

E quem começou com essa fofoca, vai procurar o que fazer e me deixa... eu hein — Neymar Jr (@neymarjr) January 30, 2021

التقرير الخاص بجلوبو أوضح أن بعض المدعوين سافروا بالفعل من البرازيل وفي طريقهم إلى باريس، وأن من ضمن شروط نيمار عدم إحضار هواتف محمولة لضمان السرية.

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وشارك نيمار مؤخراً في سقوط ناديه باريس سان جيرمان على يد لوريان بنتيجة 3-2 لحساب منافسات الدوري الفرنسي.