هل يفعلها؟ تخوف في توتنهام من رحيل كونتي!

أفادت أنباء في الإعلام الإنجليزي بوجود حالة من التخوف في صفوف توتنهام من اتخاذ المدير الفني أنطونيو كونتي قراراً بالرحيل بسبب سياسات النادي.

وتولى المدرب الإيطالي تدريب سبيرز في نوفمبر الماضي فقط عقب إقالة البرتغالي نونو سانتوس من منصبه بسبب تردي النتائج.

ماذا قالت التقارير بخصوص مستقبل كونتي في توتنهام؟

تحدثت صحيفة "ديلي ميل" عن وجود حالة تخوف في صفوف لاعبي توتنهام من اتخاذ كونتي قراراً بالرحيل بعد أشهر قليلة من تولي القيادة الفنية.

وفسرت الصحيفة الأمر بسبب التوتر بين كونتي وإدارة النادي بخصوص سياساته في سوق الانتقالات، ورغبة المدرب الإيطالي في عدة تدعيمات لصفوفه.

وخرج مدرب إنتر السابق في أكثر من مناسبة وطلب بضم لاعبين لصفوفه، مشيراً إلى أن نقص العناصر يلعب دوراً في عدم تحقيق النتائج المنتظرة.

وخسر توتنهام مؤخراً من تشيلسي ذهاباً وإياباً بمجموع 3-0 لحساب نصف نهائي كأس كاراباو، ويفترض أن يلعب مطلع الأسبوع المقبل مع آرسنال لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.