هل يفضل لاعبو برشلونة عودة ليونيل ميسي؟ مهاجم الفريق يجيب

وسط تكهنات الاقتراب من كامب نو

غادر الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات ليونيل ميسي برشلونة في صيف عام 2021 عندما جعلت الصعوبات المالية في كتالونيا الحصول على عقد جديد له في كامب نو أمرًا مستحيلًا.

أمضى الموسمين الأخيرين في فرنسا مع باريس سان جيرمان، لكن ميسي يتجه مرة أخرى نحو الفترة الحرة مع انتهاء عقده الحالي.

يأمل برشلونة في إعادة "الابن الضال" إلى منزله على الرغم من أنه لا يزال بحاجة إلى جمع الأموال من أجل جعل هذه الخطوة ممكنة.

يقول لاعب برشلونة الحالي فيران توريس إن اللاعبين الحاليين في الفريق"سيحبون عودة ميسي" لرقصة أخيرة في ختام حياته المهنية.

مهاجم منتخب إسبانيا الدولي قال لـ"موفيستار بلس" عن تكهنات عودة ميسي إلى كامب نو: "نستمع لهذه الأمور، وشخصيًا أود ذلك، لابد من قول وداعًا على المستوى المناسب لكل ما قدمه لبرشلونة".