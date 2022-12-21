هل يفرط به ميسي؟ .. عرض ضخم لشراء بشت المونديال

الأرجنتينيون أقبلوا على شراء البشت من أسواق قطر، لكن العرب يطمعون في بشت ميسي تحديدًا

لم يخطف البشت العربي الذي ارتداه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهائي كأس العالم قطر 2022 أنظار الغرب فقط، إنما كذلك أبهر العرب، ليتلقى ليو أول عرض لشرائه.

الأرجنتين توجت بطلًا لمونديال قطر قبل يومين، بعد الفوز أمام المنتخب الفرنسي في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وقبل حمل ميسي للكأس، قام الشيخ تميم بن حمد؛ ملك قطر، بإهدائه البشت العربي، ليرتديه أثناء رفع كأس العالم.

ومع إقدام الأرجنتينيين على شراء البشت من أسواق قطر، يطمع العماني أحمد البرواني؛ عضو مجلس الشورى، في البشت الذي ارتداه ميسي تحديدًا وليس أي بشت آخر، إذ قام بعرض مليون دولار أمريكي على ليو، نظير الاستغناء عن هذا البشت.

يذكر أن هذه المرة الأولى التي يتوج بها ميسي بلقب كأس العالم، وهو ثالث ألقابه مع منتخب بلاده بعد كوبا أمريكا 2020 وسوبر أمريكا الجنوبية وأوروبا 2022.