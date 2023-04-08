هل يغيب عن ديربي الهلال والنصر؟ الكشف عن مدة إيقاف جوستافو كوييار

تامر أبو سيدو
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Gustavo Cuellar Hilal Shabab SPL 07-04-2023Goal AR
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الهلال يُواجه النصر بعد جولتين من دوري روشن السعودي

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اختلف القانونيان، أحمد الأمير وخالد الشعلان، حول مدة إيقاف جوستافو كوييار نجم وسط الهلال بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة الشباب مساء أمس ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

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الهلال خسر المباراة 3-0 وقد غادر نجمه الكولومبي الملعب عند الدقيقة الـ76 بالبطاقة الحمراء لاعتدائه دون كرة على آرون سالم بوبندزا مهاجم الشباب، ويُتوقع أن تعلن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن عقوبة اللاعب خلال الأيام القليلة القادمة.

الأمير أفاد عبر تويتر أن كوييار سيُعاقب بالإيقاف لمباراتين والغرامة 20 ألف ريال سعودي، مما يعني أنه سيغيب عن مباراتي الهلال أمام الطائي والباطن فيما سيكون حاضرًا في الديربي ضد النصر.

القانوني الشعلان اختلف مع زميله وأشار عبر المنصة الزرقاء إلى أن كوييار يجب أن يُوقف 3 مباريات، واحدة للطرد المباشر و2 للاعتداء دون كرة على منافسه، بجانب الغرامة المالية، وهو ما يعني غيابه عن ديربي الرياض.

الهلال سيستضيف النصر على استاد الملز في الـ18 من إبريل الجاري ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

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