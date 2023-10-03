هل يغيب عن الكلاسيكو؟ قرار صارم ضد ناتشو بعد تدخله العنيف أمام جيرونا!

ضربة جديدة للمدرب كارلو أنشيلوتي

أعلنت لجنة المسابقات في الدوري الإسباني، اليوم، الثلاثاء، عن قرارها النهائي بخصوص ناتشو مدافع ريال مدريد بعد تدخله العنيف ضد لاعب جيرونا.

ناتشو تلقى البطاقة الحمراء في مواجهة ريال وجيرونا التي انتهت لصالح فريقه بثلاثية نظيفة يوم السبت الماضي بالليجا، بعد التدخل بصورة قاسية للغاية على بورتو لاعب الفريق الخصم.

وقالت اللجنة في بيان رسمي عن هذه الحالة:"لقد تقرر إيقاف ناتشو لمدة ثلاث مباريات لاستخدام اللعب الخطير الذي يسبب الضرر للآخرين، مع غرامة مالية للنادي بمبلغ 1050 يورو لريال مدريد و600 يورو للاعب".

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واضطر بورتو لمغادرة ملعب مباراة ريال وجيرونا على نقالة وتم نقله بسيارة إسعاف من أجل فحصه بالكامل، ليتبين في النهاية معاناته من إصابة قوية في الكاحل الأيمن بالإضافة لحالة تمزق أخرى.

ومن غير المعلوم حتى الآن إمكانية قيام ريال بالاستئناف على هذا القرار، لكنه يمثل ضربة قوية للمدرب كارلو أنشيلوتي الذي يعاني من مشاكل دفاعية بسبب إصابة كل من دافيد ألابا وإيدير ميليتاو.

وإذا لم يتم تخفيف العقوبة سيغيب اللاعب بذلك عن مواجهة برشلونة في الكلاسيكو بالإضافة لمباراتي أوساسونا وإشبيلية.