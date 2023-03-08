هل يغيب عن الكلاسيكو؟ تحديد موقف جوستافو لويز

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عن موقف البرازيلي جوستافو لويز لاعب وسط نادي النصر، من المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام نادي الاتحاد.
وتعرض لويز للإصابة مؤخرًا، حيث أصبحت مسألة مشاركته في مباراة الكلاسيكو محل شك، في ظل عدم وضوح موقفه.
وأشار العصيمي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إلى أن جوستافو سيكون جاهزًا للمشاركة مع زملائه في نادي النصر أمام الاتحاد.
وكتب العصيمي في التغريدة التي نشرها الآتي: "جاهزية الكابتن جوستافو لويز مع زملائه للقاء الغد، وبالتوفيق للعالمي يارب".
ويحل نادي النصر ضيفًا على نظيره الاتحاد، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة.
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