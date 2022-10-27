هل يغادر يوفنتوس في يناير؟ أنخيل دي ماريا يرد

البيانكونيري لا يريد فقدان الأرجنتيني أكثر من ذلك

نفى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الشائعات حول توديع محتمل ليوفنتوس مطلع يناير، بعد أن ثارت شائعات بإمكانية عودته للأرجنتين لختام مسيرته في أعقاب كأس العالم.

نشر لاعب يوفنتوس ومنتخب الأرجنتين منشورًا طويلًا عبر "إنستجرام" قال فيه: "أنا لست معتادًا على التوضيح عندما أقرأ هذه الأكاذيب، لكن حان الوقت للحديث، لا أعرف من الذي اخترع الشائعات التي قيلت حول ترك يوفنتوس في يناير، تصريحاتي حول اعتزالي في نادي روزاريو سنترال هي تصريحات قلتها منذ اليوم الذي جئت فيه لأول مرة للعب هنا في أوروبا في عام 2007".

وأضاف: "هذا لا يعني أنني أريد المغادرة اليوم، ولن أغادر في يناير، يرجى التوقف عن اختلاق الأخبار، أنا سعيد جدًا في هذا النادي الرائع، سعيد جدًا في هذه المدينة وعندما أعود إلى لياقتي سأقدم للفريق أفضل ما لدي كما كنت دائمًا عندما لعبت هنا وفي جميع الفرق الأخرى التي شاركت فيها".

وأردف: "أحب أن ألعب كرة القدم ولا أحب مشاهدة المباريات من المنزل، لذا من فضلك لا تصدق كل ما تقرؤه لأنه لا يفيد، إنه فقط يطمس اسمي واسم النادي".

وكانت بداية الموسم مؤسفة بالنسبة لدي اماريا مع تكرار إصاباته والتي كان آخرها ضد مكابي في دوري أبطال أوروبا، إصابة كلفت يوفنتوس خسارة واحد من أهم نجومه ما امتلك نسبة من أسباب خروج الفريق مبكرًا من دوري أبطال أوروبا،