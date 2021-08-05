هل يعود ميسي إلى الأرجنتين؟ ناديه السابق يُداعبه!

غموض كبير..

داعب نيولز أولد بويز ليونيل ميسي بعد إعلان مغادرته برشلونة وطالبه بالقدوم إليهم لإنهاء مسيرته الكروية هناك.

وأعلن برشلونة في وقت سابق من مساء الخميس عن انتهاء رحلة البرغوث في كامب نو بسبب قوانين سقف الرواتب الموضوعة من قبل رابطة الدوري الإسباني.

ولا تزال وجهة ميسي الجديدة مجهولة، مع طرح الصحافة لاسم مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان باعتبارهما من يمتلكان القدرة على الوفاء بما يريده الأرجنتيني.

وبعد إعلان برشلونة عبر تويتر عن انتهاء رحلة ميسي، قام نيولز أولد بويز باقتباس التغريدة ووضع صورة كوميدية كأن النادي يُنادي على ميسي للقدوم إليهم.

نيولز أولد بويز كان النادي الذي بدأ فيه ميسي مسيرته بعالم كرة القدم وهو طفل، ومنه انضم إلى برشلونة ولم يغادر كامب نو منذ 2003 وحتى الآن.

محدث | كواليس رحيل ميسي عن برشلونة

في وقت سابق أعلن ميسي أنه يود اعتزال كرة القدم مع النادي الذي بدأ به مسيرته، ثم خرج للإعلام بتصريحات مغايرة بأنه يريد الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ختام مسيرته.

الجدير بالذكر أن الأنباء الواردة من المقربين من ميسي أكدت خيبة أمله وحزنه الشديد من انهيار تجديد عقده مع برشلونة، حتى أنه لم يستمع حتى الآن لعروض أخرى.