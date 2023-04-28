هل يعود لكرة القدم؟ .. جاريث بيل يرد على اهتمام رايان رينولدز وريكسهام

ماذا يحدث

أصر جاريث بيل على أنه لن يغري بالعودة من الاعتزال، على الرغم من الطلب المستمر من مالكي ريكسهام روب ماكيلهيني وريان رينولدز.

اعتزل بيل كرة القدم الاحترافية بعد نهائيات كأس العالم العام 2022 في قرار وصفه بأنه "الأصعب في مسيرته"، حيث علق حذائه بعد أكثر من 200 هدف في مسيرته، ومع ذلك كانت هناك سلسلة من المحاولات لإقناع اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بالعودة لموسم واحد فقط.

بعد رسالة تهنئة من بيل بعد فوز ريكسهام بالترقية من الدوري الوطني نهاية الأسبوع الماضي، نشر ماكيلهيني عبر حسابه الرسمي على "تويتر" طلبًا من بيل الانضمام إلى الفريق الذي سيلعب الموسم القادم في الدرجة الثانية من الدوري الإنجليزي.

قام الممثل الكندي بتغريد صورة لجناح توتنهام وريال مدريد السابق بقميص ريكسهام معلقًا: "ماذا لو"، لكن بيل أنهى كل التكهنات بشأن هذه الخطوة.

وقال بيل في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أنا أستمتع بوقتي بعيدًا عن كرة القدم لقد بدأت في سن مبكرة وشعرت أن الوقت قد حان للاعتزال".

وأضاف النجم الويلزي متحدثًا عن ارتباط أسمه بنادي ريكسهام: "لا أعتقد ذلك، كنت أبحث عن جولة مجانية من لعبة الجولف من روب".

وكانت خطة روب ماكيلهيني الأولية لجذب بيل هي لعب الجولف معه، حيث قام بالتغريد: :"مرحباً جاريث، دعنا نلعب الجولف حيث لن أقضي 4 ساعات من أجل إقناعك لعدم الاعتزال لموسم سحري أخير".

وعلق بيل على ذلك قائلًا: "أنا متأكد من أننا سنجري محادثة مضحكة لكنني سعيد جدًا بمكانتي قضيت الكثير من الوقت مع أطفالي وزوجتي، والوقت الذي فقدته كثيرًا على مر السنين وأنا ملتزم بكرة القدم أنا فقط أستمتع بالحياة الأسرية وألعب بعض الجولف".