هل يعود الشيخ جاسم ؟ مانشستر يونايتد يعلن بدء المعركة الثالثة لشراء النادي!

عائلة جليزر تطالب بالحصول على مبلغ ضخم

دخلت الحرب على شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في المرحلة الثالثة لها، بد انتهاء الجولة الثانية التي لم تسفر عن حسم الموقف حتى الآن.

الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني تقدم بعرض قيمته 5 مليارات جنيه استرليني لشراء النادي الإنجليزي، ولكنه قوبل بالرفض، تمامًا مثل العرض الذي تقدم به السير جيم راتكليف والذي جاء بنفس القيمة.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكدت أن الأيام الأخيرة من شهر أبريل الجاري ستشهد لحظات حاسمة لإنهاء الصراع الدائر لشراء مانشستر يونايتد، وسط مطالب من عائلة جليزر المالكة للنادي بالحصول على 6 مليارات استرليني.

وأوضحت أن إدارة مانشستر أبلغت كل المهتمين بشراء النادي، بضرورة التقدم بعروض جديدة خلال الأسابيع المقبلة من أجل الفوز بالسباق قبل إغلاق الموعد النهائي للمفاوضات.

ومن جانبها رفضت مجموعة "Raine" الأمريكية التعليق على هذا الأمر، لتزداد الشكوك حول إمكانية التقدم بعرض رسمي لشراء الشياطين الحمر في الموعد المحدد.

وفي سياق متصل هناك بعض العروض من بعض الشركات للحصول على حصة جزئية من النادي، وهو الأمر الذي قد ترحب به عائلة جليزر، لتمكينها من البقاء في مانشستر والحصول على الأموال الكافية لتجديد ملعب أولد ترافورد أو القيام ببناء ملعب جديد.