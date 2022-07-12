هل يعتزل نهائيًا؟ .. المقربون من الشهراني يوضحون الحقيقة

الهلال يتكتم على مدة غياب الشهراني وهو ما أقلق جماهيره

تضارب كبير في الأنباء حول الحالة الصحية لياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال والمنتخب السعودي، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال كأس العالم قطر 2022.

اللاعب أصيب في المباراة الأولى أمام الأرجنتين، في كرة مشتركة مع حارس فريقه محمد العويس، مما تسبب في خضوعه لعمليتين جراحيتين في غدة البنكرياس والوجه.

ويقلق الغموض الكبير من إدارة الهلال حول مدة غياب الشهراني، الجماهير، حتى أصبحت الأخبار تتردد عن أنه سيضطر للاعتزال نهائيًا، في ظل قوة إصابته.

لكن الإعلامي الرياضي عبد الله الزهراني أكد تواصله مع المقربين من ياسر الشهراني سواء وكيله أو بعض أعضاء مجلس إدارة الزعيم، والذين أكدوا أن اللاعب حالته الصحية جيدة جدًا وأنه تجاوز بالفعل عديد الفحوصات الطبية خلال الأيام الماضية.

وشدد الزهراني على أنه لا صحة لما يتردد حول معاناة اللاعب من إصابة مزمنة وأنه لن يمارس كرة القدم مرة أخرى، موضحًا أنه سيبدأ تدريجيًا التدريبات خلال أربعة أسابيع، على أن يشارك في المباريات بعد ثلاثة أشهر.

عبدالله الزهراني :

ياسر الشهراني تعرض لـ "إصابة مزمنة ولن يمارس كرة القدم" .. خبر غير صحيح !

الحصاد الرياضي ...

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@aamz151 pic.twitter.com/75D2YHBQ7F — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 6, 2022

يذكر أن الهلال خرج بعديد الإصابات من مشاركة لاعبيه مع المنتخب السعودي في كأس العالم، إذ أصيب سالم الدوسري، سلمان الفرج، محمد البريك، علي البليهي، محمد العويس، بجانب الشهراني.