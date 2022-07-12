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دوري روشن السعودي

هل يعتزل نهائيًا؟ .. المقربون من الشهراني يوضحون الحقيقة

زهيرة عادل
12:52 م غرينتش+3 7‏/12‏/2022
Yasser Al-Shahrani - World Cup 2022 - Argentina - Saudi - Ali Al-Bulaihi
الهلال يتكتم على مدة غياب الشهراني وهو ما أقلق جماهيره

تضارب كبير في الأنباء حول الحالة الصحية لياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال والمنتخب السعودي، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال كأس العالم قطر 2022.

اللاعب أصيب في المباراة الأولى أمام الأرجنتين، في كرة مشتركة مع حارس فريقه محمد العويس، مما تسبب في خضوعه لعمليتين جراحيتين في غدة البنكرياس والوجه.

ويقلق الغموض الكبير من إدارة الهلال حول مدة غياب الشهراني، الجماهير، حتى أصبحت الأخبار تتردد عن أنه سيضطر للاعتزال نهائيًا، في ظل قوة إصابته.

لكن الإعلامي الرياضي عبد الله الزهراني أكد تواصله مع المقربين من ياسر الشهراني سواء وكيله أو بعض أعضاء مجلس إدارة الزعيم، والذين أكدوا أن اللاعب حالته الصحية جيدة جدًا وأنه تجاوز بالفعل عديد الفحوصات الطبية خلال الأيام الماضية.

وشدد الزهراني على أنه لا صحة لما يتردد حول معاناة اللاعب من إصابة مزمنة وأنه لن يمارس كرة القدم مرة أخرى، موضحًا أنه سيبدأ تدريجيًا التدريبات خلال أربعة أسابيع، على أن يشارك في المباريات بعد ثلاثة أشهر.

يذكر أن الهلال خرج بعديد الإصابات من مشاركة لاعبيه مع المنتخب السعودي في كأس العالم، إذ أصيب سالم الدوسري، سلمان الفرج، محمد البريك، علي البليهي، محمد العويس، بجانب الشهراني.

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